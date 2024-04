Gwyneth Paltrow genießt Zeit mit ihren Kindern vorm College

Gwyneth Paltrow (51) steht eine aufregende Zeit bevor. Mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (47) hat die Schauspielerin ihre Kinder Moses (18) und Apple (19). Letztere geht bereits ihren eigenen Weg im College – ihr jüngerer Bruder zieht nun offenbar bald nach. Im September werde Moses aufs College gehen. Für Gwyneth eine ungewohnte Situation, wie sie gegenüber Cultured Magazine zugibt. "Zum Glück spreche ich mehrmals am Tag mit meiner Tochter, und ich bin sicher, dass es genauso sein wird, wenn Moses geht", sagt sie und fügt hinzu: "Aber in der Zwischenzeit – bis September – habe ich meinen Sohn hier, der mir erklärt, was all diese verrückten Dinge sind, die [im Netz] auftauchen."

Gwyneth werde ihren Sohn vermissen, sobald er ausgezogen ist. "Die Mutterschaft hat mich so sehr geprägt und erfüllt. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist wie eine leitende Kraft. Zu ihr kehre ich zurück", weiß die Unternehmerin. Solange ihr Sohn noch zu Hause ist, wolle sie die Zeit mit ihm in vollen Zügen genießen: "Ich gehe eigentlich nie irgendwohin oder unternehme irgendetwas, weil ich in der Nähe meiner Kinder sein möchte, solange sie zu Hause leben."

Vor rund einem Monat sprach die Blondine schon einmal darüber, dass ihre Kids bald beide nicht mehr bei ihr wohnen werden. "Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die morgendliche Routine verändert, wenn keine Kinder im Haus sind", verriet die 51-Jährige in einem Interview mit The Sunday Times. Neben Moses wird auch ihr Stiefsohn Brody noch in diesem Jahr aufs College gehen. "Einerseits bin ich unglaublich traurig", sagte sie und fügte hinzu: "Andererseits ist es genau das, was passieren sollte. Aus Kindern sollen junge Erwachsene werden, die selbst etwas erreichen und bewältigen können, die Beziehungen knüpfen und widerstandsfähig sind."

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Oktober 2022

