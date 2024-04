Nach Trennung: Das zaubert Theresa Nist Lächeln ins Gesicht

Erst vor einigen Tagen machten traurige Nachrichten die Runde: Gerry Turner und Theresa Nist lassen sich nach nur drei gemeinsamen Ehemonaten überraschend scheiden. Dass das The Golden Bachelor-Paar fortan getrennte Wege geht, scheint vor allem an der Brünetten nicht ganz spurlos vorbeizugehen. Deshalb helfe ihr aktuell ein Hobby über den Trennungsschmerz hinweg. "Die Gartenarbeit ist eine ständige Quelle der Freude in meinem Leben. Sie nährt meinen Körper, meinen Geist und meine Seele. Es tut einem sehr gut", schreibt Theresa zu einer Bilderreihe auf Instagram, die neben einigen Aufnahmen ihrer Pflanzen auch einen Schnappschuss mit ihrem Enkelkind zu zeigen scheint.

Es ist der erste Social-Media-Post der 70-Jährigen seit der Bekanntgabe der Trennung von Gerry. Während seines Auftritts bei "Good Morning America" verkündete der einstige Rosenkavalier vor wenigen Wochen, dass alles aus und vorbei zwischen ihm und seiner Theresa sei. "Theresa und ich hatten eine Reihe von Gesprächen von Herz zu Herz, und wir haben uns unsere Situation, unsere Lebenssituation und so weiter genau angeschaut und – und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich an der Zeit für uns ist, unsere Ehe aufzulösen", ließ er die Öffentlichkeit damals wissen. "Ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben", erklärte er das unerwartete Ende ihrer Ehe abschließend.

Dass das einstige Traumpaar nun getrennte Wege geht, ließ auch die TV-Kollegen der beiden nicht kalt. Entgeistert meldeten sich einige von ihnen im Netz zu Wort. "Wir haben es gerade im Fernsehen gesehen. Ich bin einfach untröstlich für sie. Es ist traurig. Es ist tragisch", erklärte unter anderem die ehemalige "The Golden Bachelor"-Teilnehmerin Kathy Swarts auf ihrem privaten Social-Media-Profil und fügte dem wohlwollend hinzu: "Bitte Leute, seid nett. Das sind unsere Freunde. Die Liebe hat nicht geklappt, aber sie sind großartige Menschen und unsere Herzen brechen für sie."

Instagram / theresa_nist Theresa Nist mit ihrem Enkelkind

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner, TV-Bekanntheiten

