Sprecher bestätigt: Prinz Harry reist im Mai nach London!

Es herrscht endlich Klarheit! In wenigen Tagen finden in London die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games statt. Aufgrund von Sicherheitsbedenken stand der Besuch von Prinz Harry (39) aber lange auf der Kippe. Doch damit ist jetzt Schluss: Wie The Sun berichtet, hat ein Sprecher des royalen Rotschopfes nun bestätigt, dass der Herzog von Sussex am Mittwoch, dem 8. Mai, zum Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral kommen wird. Es wird Harrys erster Besuch in Großbritannien seit der öffentlichen Bekanntmachung der Krebserkrankung seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) sein. Die Teilnahme seiner Frau Herzogin Meghan (42) blieb bisher allerdings weiterhin unbestätigt.

Zuvor machten Gerüchte die Runde, dass der Blaublüter, der die Invictus Games ins Leben gerufen hatte, möglicherweise in diesem Jahr nicht an den Festlichkeiten teilnehmen wird. Demnach soll er Bedenken gehabt haben, da ihm in seiner Heimat kein Personenschutz mehr zur Verfügung steht. "Bevor er entscheidet, ob er an der Jubiläumsveranstaltung der Invictus Games teilnimmt, muss sein Sicherheitsteam sicher sein, dass [...] seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse erfüllt werden, während er in London ist", berichtete ein Informant kürzlich gegenüber OK! Magazine.

Bereits vor einiger Zeit war eine Gästeliste durchgesickert, die zeigte, dass Harry zum zehnten Jahrestag der Spiele eine Rede halten wird. Neben dem Namen seiner Liebsten hatte schon damals der Vermerk gestanden, dass ihre Teilnahmebestätigung noch aussteht. Wie eine Quelle daraufhin gegenüber New Magazine ausplauderte, soll die ehemalige Schauspielerin zwar vorgehabt haben, ihren Mann zusammen mit ihren gemeinsamen Kindern zu unterstützen, sich dann aber aufgrund von Bedenken um ihre Sicherheit umentschieden haben: "Es ist jetzt so weit gekommen, dass Meghan nicht mit den Kindern nach Großbritannien kommen will. Sie fühlt sich einfach nicht sicher. Es geht jetzt darum, ob die Familie mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen teilnehmen soll oder ob Harry alleine hingehen soll."

Prinz Harry, 2023

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

