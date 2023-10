Richard Lugners Ex Sonja Schönanger stirbt mit 59 Jahren

Richard Lugner (91) ist fassungslos! Der Unternehmer ist nicht nur wegen seiner jährlichen prominenten Begleitung zum Opernball häufig in den Schlagzeilen – sondern auch wegen seines Liebeslebens. So war der Österreicher unter anderem mit dem Reality-Sternchen Cathy Lugner (33) verheiratet. Mittlerweile sind die beiden nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Mit seiner anderen Ex Sonja Schönanger hatte er jedoch guten Kontakt – jetzt trauert Richard um sie.

Bild berichtet nun, dass seine Ex verstorben ist. "Am 14. Oktober haben wir zusammen noch meinen 91. Geburtstag gefeiert. An diesem Tag war sie das blühende Leben", erklärt Richard gegenüber dem Blatt. Sonja litt an Lungenkrebs. "Eigentlich dachte sie wohl, sie hätte es überstanden. Doch der Krebs hat gestreut, die Metastasen haben sich auf andere Körperteile ausgebreitet", schildert der 91-Jährige weiter.

Richard und Sonja waren von 2008 bis 2009 zusammen – zwischen ihnen floss nie böses Blut. Es entstand eine Freundschaft und ein ständiger Austausch miteinander. "Es erschreckt mich sehr, wie schnell ein Leben plötzlich beendet sein kann. Bei unserem letzten Telefonat hatte sie noch Hoffnung und ich auch. Doch ihre Stimme wurde immer schwächer", schließt er ab.

United Archives GmbH Sonja Schönanger mit Richard Lugner, 2018

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Richard Lugner an seinem 89. Geburtstag

Andreas Lepsi / picturedesk.com Richard Lugner und Sonja Schönanger in Wien 2018

