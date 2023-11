Wyatt Russell und Meredith werden zum zweiten Mal Eltern!

Was für schöne Neuigkeiten! Wyatt Russell und Meredith Hagner haben sich 2019 bei einer wunderschönen Zeremonie das Jawort gegeben. Bereits knapp zwei Jahre später durften der Schauspieler und seine Liebste ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Sohnemann Buddy Prine. Offenbar war damit die Familienplanung des glücklichen Paares noch nicht abgeschlossen: Wyatt und Meredith erwarten nun wohl ihr zweites Kind!

People will die wunderbaren Neuigkeiten erfahren haben: Der "The Falcon and the Winter Soldier"-Darsteller und seine Ehefrau sollen sich derzeit riesig auf ihren zweiten Nachwuchs freuen! Damit machen Wyatt und Meredith ihren Sohn Buddy zum stolzen großen Bruder. Eine offizielle Stellungnahme des Paares steht aber noch aus.

Die damaligen Baby-News hatte Wyatts Schwester Kate 2020 auf Instagram verkündet: "Wir feiern heute unser nächstes Familienmitglied." Dazu hatte sie ein Foto einer Baby-Party angefügt, auf dem sie Merediths Babybauch küsst. Die blauen Dekorationen hatten damals bereits vermuten lassen, dass Wyatt und seine Partnerin einen Jungen erwarten.

Getty Images Wyatt Russell, Schauspieler

Instagram / merediththeweasel Meredith Hagner und Wyatt Russell im August 2023

Getty Images Wyatt Russell und Meredith Hagner, 2022

