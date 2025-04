Hand in Hand: Goldie Hawn und Kurt Russell genießen ihr Date

Kurt Russell (74) und Goldie Hawn (79) wurden beim romantischen Dinner im italienischen Restaurant "Giorgio Baldi" in Santa Monica gesichtet. Am Sonntagabend spazierten die beiden Schauspiellegenden händchenhaltend aus dem beliebten Lokal. Auf Bildern, die Hello! vorliegen, trug Goldie ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus einer Strickjacke, einer eleganten Hose und modischen Loafers. Kurt hingegen ergänzte den lässigen Look seiner Partnerin durch ein schwarz-weiß kariertes Hemd und eine cremefarbene Hose. Das Paar, das seit über 41 Jahren glücklich zusammen ist, zeigte seine Zuneigung, als wäre es der erste Tag ihres Zusammenseins.

Die letzte öffentliche Veranstaltung, die das Hollywood-Duo gemeinsam besuchte, waren die Oscars am 2. März 2025. Dort trat Goldie auf die Bühne, um den Preis für den besten animierten Film zu präsentieren. Begleitet wurde sie dabei von Andrew Garfield (41), der in einer emotionalen Ansprache erzählte, wie viel Goldies Filme seiner verstorbenen Mutter bedeutet hatten. Diese Geste rührte die Schauspielerin zu Tränen. Auch Kurt war an diesem Abend an ihrer Seite und unterstützte sie wie gewohnt voller Stolz. In Interviews betonte Goldie immer wieder, dass ihr offener Umgang miteinander und das bewusste Entscheiden für das Lebensmodell ohne Ehe der Schlüssel zu ihrer langjährigen Beziehung seien.

Neben ihrem gemeinsamen Sohn Wyatt Russell, der als Schauspieler Karriere macht und in Marvel-Produktionen wie "The Falcon and the Winter Soldier" Erfolge feiert, sind Kurt und Goldie Eltern einer großen Patchwork-Familie. Goldies Kinder Kate (45) und Oliver Hudson (48) stammen aus ihrer früheren Ehe mit Bill Hudson (75), während Kurt einen Sohn aus seiner Beziehung mit Season Hubley mitbringt. Kate Hudson äußerte sich immer wieder liebevoll über ihren Stiefvater: "Was für ein Mann – ich habe so ein Glück!", schrieb sie in einem Instagram-Post anlässlich des Vatertags. Kurt und Goldie betonen oft, dass ihre Familie und der enge Zusammenhalt das Wichtigste in ihrem Leben sind.

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell

