Schöne Nachrichten von Wyatt Russell und seiner Frau Meredith Hagner. Nachdem sich das Paar im September 2019 bei einer traumhaften Zeremonie das Jawort gegeben hat, verriet es Ende des vergangenen Jahres, dass jetzt der nächste Beziehungsschritt ansteht. Der US-amerikanische Schauspieler und seine Liebste erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und jetzt ist es endlich so weit: Die beiden sind Eltern geworden.

Das verkündete die frischgebackene Mutter auf Instagram. In dem Posting finden ihre Fans zwar noch eine Bilderreihe mit Babybauch, die die Turteltauben für das Vogue-Magazin aufgenommen haben – stellen aber klar, dass ihr Sohnemann nur wenige Wochen danach das Licht der Welt erblickt habe. "Zwei Wochen nachdem diese Fotos entstanden sind, konnten wir den himmlischen Buddy Prine Russell auf der Welt willkommen heißen", schreibt sie. Erste Fotos und weitere Informationen gibt es aber noch nicht.

Nicht nur privat läuft es für Wyatt zurzeit richtig rund. Auch in Sachen Karriere kann er nicht klagen. In wenigen Tagen geht seine neue Serie "The Falcon and the Winter Soldier" an den Start. Dort spielt er an der Seite der Marvel-Stars Anthony Mackie (42) und Sebastian Stan (38) den US-Agenten John Walker.

Getty Images Wyatt Russell und Merdith Hagner beim Tribeca Film Festival 2016

Getty Images Europe Wyatt Russell mit seiner Verlobten Merdith Hagner, bei Tribeca Film Festival

Getty Images Wyatt Russell im Juli 2019

