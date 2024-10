So sehr gehen Kurt Russell & Goldie Hawn als Großeltern auf

Goldie Hawn (78) und Kurt Russell (73) sind nicht nur bekannte Schauspieler, sondern auch stolze Großeltern von acht Enkeln. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Boston Russell, Kate Hudson (45), Oliver Hudson (48) und Wyatt Russell. Goldies Enkelkinder, darunter Kates Kinder Ryder (20), Bingham (13) und Rani Rose (6) sowie Olivers Kinder Bodhi, Wilder und Rio, sind ein ständiger Teil des lebhaften Familienlebens. Auch Wyatt trägt mit seinen Söhnen Buddy und Boone zur Rasselbande bei, wie People berichtete. Die Großeltern lieben es, ihre Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen – und teilen süße Momente auf Social Media.

Auf Instagram zeigen sie bezaubernde Schnappschüsse von Familienausflügen und besonderen Anlässen. So wurde Goldie kürzlich bei einem entspannten Urlaub mit Enkelin Rio gesichtet, beide stilvoll mit Sonnenbrillen ausgestattet. Am Valentinstag plauderte Goldie von ihrem Mädelsmittagessen mit ihrer Enkelin Rani Rose, was sie liebevoll als "meine kostbare Mädelsrunde" beschrieb. Auch Kurt zeigt sich gerne von seiner familiären Seite, ob beim Baumschmücken zur Weihnachtszeit oder bei gemeinsamen Aktivitäten am Wasser mit Enkel Ryder.

Seit über 35 Jahren sind Goldie und Kurt ein Paar und gelten als eines der beständigsten in Hollywood. Kennengelernt haben sie sich 1983 am Set von "Swing Shift" und sind seitdem unzertrennlich. Trotz ihrer langjährigen Beziehung haben sie nie geheiratet, was ihrer Liebe jedoch keinen Abbruch tat. Für Goldie steht die Familie an erster Stelle und sie betont immer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und Liebe seien. Sie verriet 2023 in einem Interview mit Variety, dass sie ihren Enkeln auch bestimmte Werte wie Arbeit, Mitgefühl und Realismus mit auf den Weg geben möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / goldiehawn Goldie Hawn mit Enkelin Rio, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Goldie Hawn und ihre Familie, 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige