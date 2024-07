Meredith Hagner erlitt vor Geburt ihres Sohnes Fehlgeburt

Meredith Hagner spricht offen über eine schmerzhafte Erfahrung. Auf Instagram teilt die Schauspielerin mit, dass sie vor der Geburt ihres zweiten Sohnes Boone eine Fehlgeburt erlitten hatte. "Ich habe mein letztes Baby im frühen zweiten Trimester verloren. Es war furchtbar. Ich erzähle das, weil ich dachte, es würde mich kaputtmachen und ich fühlte mich so allein, bis ich merkte, dass es so häufig vorkommt. Wenn es euch so ergangen ist – ich bin bei euch", schreibt die Frau von Wyatt Russell in ihrer Story. Sie betont, wie wichtig es sei, solche Erfahrungen zu enttabuisieren.

Zusätzlich teilt die 37-Jährige einen Schnappschuss mit ihrem Mann, auf dem sie schwanger ist, und betont, was ihr bei der Fehlgeburt geholfen hat: "Wenn ich eine schwere Zeit durchmache, sage ich mir immer: 'Ich komme aus der Zukunft und die Zukunft ist gut', selbst wenn es unmöglich erscheint, das zu glauben." Mit einem Foto von ihr und ihrem Sohn am Strand erklärt sie abschließend: "Jetzt weigere ich mich, diesen kleinen Glatzkopf jemals abzugeben. [...] Es ist Liebe. Und Dankbarkeit."

Erst im Februar begrüßten Wyatt und Meredith ihren Sohn auf der Welt. Mit einem niedlichen Schnappschuss verkündeten sie damals die Geburt ihres zweiten Kindes. "Boone Joseph Russell. Geboren am 13. Februar – eine Woche vor dem Geburtstermin!", schrieb die stolze Mutter zu dem Bild, auf dem sie ihren Liebsten küsst, während sie ihr kleines Wunder im Arm hält. "Unsere Herzen sind voller Liebe!", fügte sie außerdem glücklich hinzu.

Getty Images Wyatt Russell und Meredith Hagner bei den Oscars 2023

Instagram / merediththeweasel Wyatt Russell, Meredith Hagner und ihr Neugeborenes im Februar 2024

