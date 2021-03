Wer wird der neue Captain America im Avengers-Kosmos? Am Ende des letzten Kinofilms "Avengers: Endgame" ging ein gealterter Steve Rogers (Chris Evans, 39) in den wohlverdienten Superhelden-Ruhestand! Der Handlungsstrang geht mit seinen beiden Kumpels und Kollegen Winter Soldier (Sebastian Stan, 38) und Falcon (Anthony Mackie, 42) in der neuen Serie "The Falcon and the Winter Soldier" aber weiter. Doch die beiden kämpfen offensichtlich nicht alleine gegen die Schurken – das Format hat tatsächlich einen neuen Captain America an Bord!

Am Ende der ersten Folge wird den Zuschauern der neue Captain America vorgestellt: John Walker. Er trägt dieselbe Uniform mit dem berühmten Schild und ist zudem ein hochrangiges Mitglied des Militärs. Der Nachfolger versucht, sich dem Falcon und dem Winter Soldier in ihrem Kampf anzuschließen, doch das klappt bislang noch nicht so gut, wenn man die Entwicklung von Folge zwei verfolgt. Gespielt wird der neue Held von Kate Hudsons (41) Bruder Wyatt Russell.

Wer bis jetzt noch nicht in den ersten beiden Episoden aufgetaucht ist, ist Emily VanCamp (34), die in dem neuen Format ihre Rolle als Sharon Carter aka Agent 13 wieder aufnehmen wird. Laut Presseinformationen von Disney+ befindet sich die Blondine in der Serie auf der Flucht: Weil sie Steve Rogers ebenfalls bei seiner Flucht geholfen hat, ist sie nun selbst in Ungnade beim CIA gefallen.

Sebastian Stan als Winter Soldier und Anthony Mackie als Falcon

Wyatt Russell, Schauspieler

Anthony Mackie und Emily VanCamp in "The Falcon and the Winter Soldier"

