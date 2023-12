Wyatt Russell und seine Frau Meredith erwarten einen Jungen!

Sie könnten wohl kaum glücklicher sein! Wyatt Russell und Meredith Hagner hatten sich vor vier Jahren das Jawort gegeben. 2021 erblickte dann schließlich Söhnchen Buddy Prine das Licht der Welt. Doch damit war die Familienplanung noch nicht abgeschlossen: Im November verkündeten Wyatt und Meredith stolz, weiteren Nachwuchs zu erwarten. Das Geschlecht behielten sie allerdings noch für sich – bis jetzt: Wyatt und Meredith bekommen einen Jungen!

Das verrät die 36-Jährige jetzt stolz auf ihrem Instagram-Account. "Ich bin so aufgeregt, dass wir im Februar einen weiteren kleinen Jungen bekommen. Ich bin sehr, sehr dankbar", freut sich Meredith unter einem Bild, auf dem sie stolz ihre Babykugel präsentiert. Daraufhin ließ es sich ihre Schwägerin Kate Hudson (44) nicht nehmen und kommentierte den Post freudig: "[Ich] liebe dich!"

Gegenüber E! News hatte Wyatt im November die Schwangerschaft ausgeplaudert und zudem verraten, wie sein Sohnemann mit den Baby-News umgeht. "Er lässt sich einfach treiben und schaut, was kommt. Buddy versteht, dass da ein Baby im Bauch ist, aber wenn das Baby tatsächlich rauskommt, wird er sagen: 'Oh mein Gott, das ist ein echtes Ding!'", witzelte er in dem Interview.

Getty Images Wyatt Russell im Dezember 2023

Getty Images Wyatt Russell und Meredith Hagner, 2022

Getty Images Wyatt Russell im Dezember 2023

