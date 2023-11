"Hawaii Five-O"-Star Shannon Wilcox stirbt mit 80 Jahren

Es gibt traurige Nachrichten aus der Schauspiel-Welt. Shannon Wilcox begann ihre Schauspielkarriere mit kleineren Rollen in Serien wie "Starsky and Hutch", "Hawaii Five-O" und "Miss Columbo", bevor sie im Jahr 1984 mit ihrer Verkörperung der Mrs. Mills in dem Film "Karate Kid" den Sprung auf die große Leinwand schaffte. In ihrer 46 Jahre andauernden Karriere wirkte sie in mehr als 75 Film- und Fernsehproduktionen mit. Doch nun werden traurige Neuigkeiten bekannt: Shannon ist gestorben.

Wie Legacy berichtet, verstarb die Schauspielerin bereits am 02. September im Alter von 80 Jahren in Los Angeles. Ihr Agent Peter Young bestätigte den Tod der "Seven"-Darstellerin. Eine Todesursache nannte er jedoch nicht. Shannon hinterlässt ihre Tochter Kelli Williams, die ebenfalls Schauspielerin ist und ihren Sohn, den Autoren und Produzenten Sean Doyle.

Die zweifache Mutter war von 2004 bis zu seinem Tod im Jahr 2015 mit ihrem Schauspielkollegen Alex Rocco verheiratet. Dieser hatte unter anderem durch seine Rolle des Bösewichts Moe Green in "Der Pate" weltweite Bekanntheit erlangt.

