Beyoncé und Jay-Z sind wegen P. Diddys Prozess gestresst

Beyoncé (43) und Jay-Z (55) stehen derzeit unter erheblichem Druck angesichts des laufenden Prozesses gegen P. Diddy (55), bei dem schwere Vorwürfe wie Sexhandel und Erpressung im Raum stehen. Obwohl das berühmte Paar in keinerlei strafrechtliche Ermittlungen verwickelt ist, sind sie alarmiert. Denn ihre Namen wurden mehrfach in Verbindung mit Diddy erwähnt. Insbesondere betonen Vertraute im Gespräch mit Daily Mail, dass Beyoncé und ihr Ehemann vorsichtig die Entwicklungen verfolgen und juristischen Beistand in Bereitschaft halten, um jegliche Fehldarstellungen umgehend zu entkräften. Ihr Anwaltsteam reagierte bereits auf frühere Versuche, sie in Diddys rechtliche Probleme hineinzuziehen, indem es nachwies, dass die beiden bei angeblichen Vorfällen gar nicht anwesend waren.

Die Sorge um ihre Reputation kommt nicht von ungefähr: Schon in einem früheren Zivilprozess wurde Beyoncé und Jay-Z fälschlicherweise vorgeworfen, Zeugen eines angeblichen Angriffs gewesen zu sein. Zudem sah sich Jay-Z gezwungen, sich öffentlich gegen Behauptungen zu verteidigen, die seine Integrität infrage stellten. Die Aussagen eines Anwalts, der behauptete, Jay-Z sei in einen im Jahr 2000 bei einer After-Party der MTV Video Music Awards verübten Übergriff verwickelt gewesen, brachten den Musiker dazu, die Anschuldigungen als "Erpressungsversuch" scharf zurückzuweisen. Letztendlich zog die angebliche Klägerin ihre Zivilklage zurück, doch die emotionale Belastung für das Paar blieb bestehen, wie die Quelle weiß.

Die engen beruflichen und persönlichen Verbindungen zwischen der überaus familienverbundenen Beyoncé, Jay-Z und Diddy reichen weit zurück. Insbesondere Beyoncé hat mit Diddy zusammengearbeitet, als er 2003 an ihrem Song "Summertime" mitwirkte. Kritiker sehen hierin den Grund, weshalb Gerüchte und Anschuldigungen sie immer wieder einholen. Zuletzt sorgte bereits ein Fernsehinterview für Aufsehen, in dem Stars wie Beyoncé und Jay-Z ungerechtfertigt kritisiert wurden. Auch hier drohten die beiden mit rechtlichen Schritten, um ihre Unschuld zu beweisen und ihre Namen von jeglicher Verbindung zu Gerüchten aus dem Umfeld von Diddys Rechtsstreitigkeiten reinzuwaschen.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

Getty Images P. Diddy, Musiker

