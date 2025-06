Viel Drama: Kim Virginia nicht mehr Hauptrolle ihres Lebens

Bei Kim Virginia Hartung (30) könnte es momentan wohl kaum turbulenter zugehen. Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet derzeit ihr erstes Kind, ist frisch von ihrem Verlobten getrennt und befindet sich wahrscheinlich demnächst inmitten eines Umzugs. In ihrer Instagram-Story stellt Kim jetzt fest, wie viel Drama in ihrem Leben zurzeit abgeht: "Mein Schutzengel trinkt irgendwelche Kurzen in Kuba. Ich weiß es nicht. Hater würden sagen, ich habe ein Drehbuch. Aber Leute, wo ist dann meine Rolle?"

Kim deutet an, dass die Ereignisse in ihrem Leben über sie hereinbrechen, als hätte sie die Kontrolle darüber verloren. "Ich habe keine Hauptrolle mehr in meinem eigenen Leben. Es passieren einfach nur noch Sachen und ich versuche hinterherzukommen", schildert sie die Situation. Die einstige Dschungelcamperin teilt nahezu alles mit ihrer Community im Netz. Eine Sache behielt sie in jüngster Vergangenheit allerdings für sich: den besagten Vorfall mit körperlicher Gewalt. Diese Situation scheint Kim traumatisiert zu haben und könnte zu ihrem aktuellen Gefühl beitragen.

Zuletzt sorgte Kim für erregte Gemüter, weil sie sich von ihrem Ex-Partner Nikola Glumac (29) zu einer Wohnungsbesichtigung fahren ließ. Zahlreiche Social-Media-Nutzer unterstellten der Influencerin daraufhin, ihren einstigen Verlobten auszubeuten. "Ernsthaft? Sie spricht nicht mit ihm, aber eine Wohnung schauen sie sich zusammen an. Mir fehlen bei dem Kindergarten echt die Worte", ärgerte sich beispielsweise ein User unter einem Promiflash-Beitrag. Ein weiterer schloss sich an: "Ok, also sie spricht nicht mit ihm, beendet ohne Gespräch die Beziehung, aber für Fahrdienste ist er gut genug? Und er macht das auch noch? Wieder eine weitere sehr merkwürdige Geschichte! Kein Wort glaube ich denen noch!"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

