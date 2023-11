Sharon Stone wurde von Produktionschef sexuell belästigt

Sharon Stone (65) spricht über einen schlimmen Vorfall. Bereits seit den 1980er-Jahren ist sie von den Leinwänden der Welt nicht mehr wegzudenken. Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin einst im Jahr 1992 im Erotikthriller "Basic Instinct". Doch in ihrem Leben musste sie auch immer wieder mit schweren Schicksalsschlägen umgehen: So erlitt sie vor 20 Jahren beispielsweise einen Schlaganfall. Nun erzählt sie von einer weiteren dunklen Geschichte: Sharon wurde sexuell belästigt.

In einem Interview mit Kelly Ripa (53) bei "Let's Talk Off Camera" erinnert sie sich an den Vorfall in den späten 1980er-Jahren zurück. Damals habe Sharon sich mit dem Chef der Firma Sony in seinem Büro getroffen und sei von ihm zunächst mit Komplimenten überschüttet worden. "Dann kam er direkt auf mich zu und sagte: 'Aber zuerst...' und er holte seinen Penis direkt vor meinem Gesicht heraus", berichtet sie. Der Hollywoodstar habe in der Situation aufgelöst reagiert: "Ich fing gleichzeitig an zu lachen und zu weinen und konnte nicht mehr aufhören, weil ich hysterisch wurde. Ich konnte nicht aufhören, und er wusste nicht, was er tun sollte." Schließlich habe die Sekretärin Sharon hinausgeführt.

Das sei aber längst nicht der einzige derartige Vorfall in ihrer Karriere gewesen – zahlreiche Männer hätten Sharon gegenüber eine Grenze überschritten. Sie wünsche sich noch heute eine Entschuldigung dafür. "Wenn du zu mir kommst und dich entschuldigen willst, werde ich es akzeptieren. Ich werde sagen: 'Ich akzeptiere deine Entschuldigung und wir können darüber reden'", betont die 65-Jährige.

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Getty Images Sharon Stone, Februar 2023

Getty Images Sharon Stone auf einem Event im Jahr 2021

