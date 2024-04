College ruft: Sharon Stones Sohn Laird zieht zu Hause aus

Sharon Stone (66) ist die stolze Mutter von drei Kindern. Mit ihrem Ex-Mann Phil Bronstein (73) adoptierte die Schauspielerin im Jahr 2000 ihren Sohn Roan Joseph. Nach ihrer Trennung nahm die Hollywood-Bekanntheit 2005 und 2006 zwei weitere Kids bei sich auf – Quinn Kelly und Laird Vonne. Letzterer ist mittlerweile volljährig und bereit, Mamas Haus zu verlassen. Auf Instagram teilt die "Basic Instinct"-Darstellerin ein Selfie mit ihrem mittleren Sohn. Sharon und Laird strahlen bis über beide Ohren. Dazu schreibt sie: "College-Jagd". Offenbar zieht es den 18-Jährigen zum Studieren weg von seiner berühmten Mama.

Dass Sharon und ihre Kinder ein so gutes Verhältnis haben, kommt nicht von ungefähr. In einem Interview mit People erzählte die 66-Jährige im vergangenen Jahr: "Ich bin dankbar, dass ich mich für die Mutterschaft als gesunden Ansatz für mein Leben entschieden habe und dass ich Hollywood keine Priorität eingeräumt habe – denn sie haben mich sicherlich nicht priorisiert."

Auch wenn die Schauspielerin und ihre Kids ein sehr gutes Verhältnis haben, gebe es eine Sache, vor der Sharon Angst hat. "Ohne Zweifel: Internetpornografie. Ich hasse zwar das Bild, das sie von Frauen vermittelt, aber noch schlimmer finde ich die Art und Weise, in der sie Intimität und die Freude an dieser Intimität raubt", erzählte sie Anfang des Jahres im Interview mit Harper's Bazaar. "Zumindest in den Vereinigten Staaten" sei es in der heutigen Gesellschaft schwierig, eine Frau in der westlichen Welt zu sein.

Sharon Stone, Schauspielerin

Sharon Stone, Hollywoodstar

