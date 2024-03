"Nie gesagt": Janice Dickinson stärkt Sharon Stone Rücken

Nachdem Sharon Stone (66) behauptet hatte, Billy Baldwin (61) habe sie zusammen mit dem Produzenten Robert Evans (✝89) am Set des Films "Sliver" dazu gedrängt, mit ihm zu schlafen, konterte der Schauspieler direkt. Sharon habe zu ihrer Freundin Janice Dickinson (69) gesagt, Billy solle sich "so sehr in sie verlieben, dass ihm schwindelig wird". Davon weiß das Model aber offenbar nichts. "Wenn ich mich recht erinnere, hat Sharon das nie zu mir gesagt. Ich bin mir nicht sicher, warum Billy das anspricht. Ich verehre sie beide, aber das ist nie passiert", soll Janice gesagt haben, so ein Insider zu The Mirror.

Sharons Anschuldigungen, sie sei von Billy bedrängt worden, scheint er ebenfalls nicht ernst nehmen zu können. Auf X teilte er eine regelrechte Schimpftirade: "Ich weiß nicht, warum Sharon Stone so viele Jahre später immer noch über mich spricht. Ist sie noch in mich verknallt oder ist sie nach all den Jahren noch verletzt, weil ich ihre Annäherungsversuche abgelehnt habe?" Nach Einsicht klang das nicht. Der Bruder von Alec Baldwin (65) drohte außerdem damit, ordentlich über den Hollywoodstar auspacken zu können: "Ich habe so viel Schmutz über sie, dass ihr der Kopf schwirren würde, aber ich habe geschwiegen."

Sharon hatte die Situation erst vor wenigen Tagen im "The Justin Theroux Podcast" offenbart. Filmproduzent Robert habe sie damals im Jahr 1993 zu sich in sein Büro gebeten und ihr erklärt, sie und Billy bräuchten ein authentischeres Verhältnis im Film. "Wenn ich mit Billy schlafen könnte, dann würde dabei die Chemie auf der Leinwand stimmen und wenn ich einfach nur Sex mit ihm hätte, dann würde das den Film retten. Das eigentliche Problem bei dem Film sei ich, weil ich so verklemmt sei", erinnerte sie sich.

Anzeige

Getty Images William Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Juni 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de