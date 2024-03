Sharon Stones Sex-Vorwürfe: Billy Baldwin sieht nichts ein

William Baldwin (61), genannt Billy, äußert sich zu den Anschuldigungen. Vor wenigen Tagen behauptete Sharon Stone (66), 1993 im Rahmen der Dreharbeiten für den Film "Sliver" zum Sex mit dem Schauspieler gedrängt worden zu sein. Jahrelang schwieg die Film-Bekanntheit über diesen Vorfall und nannte keine Namen – bis jetzt. Billy sieht das aber überhaupt nicht ein, wie er auf der Plattform X deutlich macht. "Ich bin mir nicht sicher, warum Sharon Stone nach all den Jahren immer noch über mich spricht", wettert der Bruder von Alec Baldwin (65).

Billy denkt wohl, dass Sharon das nur erzählen würde, weil sie ein gekränktes Ego habe. "Ist sie immer noch in mich verknallt oder ist sie nach all den Jahren immer noch verletzt, weil ich ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen habe? [...] Ich habe so viel Negatives über sie, dass ihr der Kopf schwirren würde, aber ich habe geschwiegen", stellt der 61-Jährige weiter klar. Er hätte ebenfalls viel zu erzählen und weist offenbar alle Vorwürfe von Sharon von sich.

Vor wenigen Tagen hatte Sharon in dem Podcast "The Louis Theroux Podcast" offenbart, dass es zu dieser unangenehmen Situation gekommen sein soll. Demnach habe der Filmproduzent Robert Evans (✝89) sie gebeten, Sex mit ihrem Co-Star zu haben, um die intime Szene realer zu machen. "Wenn ich mit Billy schlafen könnte, dann würde dabei die Chemie auf der Leinwand stimmen und wenn ich einfach nur Sex mit ihm hätte, dann würde das den Film retten", erinnerte sich die 66-Jährige zurück.

Getty Images Sharon Stone im März 2023

Getty Images William Baldwin, Schauspieler

