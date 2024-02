Eingepackt: Sharon Stone flasht mit XXL-Cape auf Berlinale

Nicht nur Superhelden dürfen einen Umhang tragen. Seit einigen Tagen tummeln sich nationale sowie internationale Filmschaffende und Schauspieler auf der Verleihung des Goldenen Bären. Supermodel Toni Garrn (31) zog auf der Berlinale in einem zitronenfarbenen Kleid alle Blicke auf sich. Ein anderer Hollywoodstar war auch in deutlich weniger auffälligen Farben ein echter Hingucker: Sharon Stone (65) hüllte sich in ein Cape!

Am Dienstag spazierte die Schauspielerin in einem schlichten weißen Kleid über den Red Carpet der deutschen Hauptstadt. Die elegante Robe, die ihr bis zum Boden reichte, wurde durch ein zusätzliches Kleidungsstück aufgepeppt: Sharon wählte ein schwarzes XXL-Cape, das locker über ihren Schultern drapiert war. Gut gelaunt fühlte sich die 65-Jährige offensichtlich pudelwohl in ihrem Outfit und posierte für die Fotografen.

Für Sharon war dies nicht der erste Auftritt bei der diesjährigen Berlinale. Die Golden Globe-Gewinnerin war am Montag auf ihre Kollegin Helen Mirren (78) getroffen. Die beiden Schauspielerinnen hatten die Cinema-for-Peace-Gala getroffen und dort offenbar eine gute Zeit gehabt.

Getty Images Sharon Stone auf der Berlinale, Februar 2024

Getty Images Sharon Stone auf der Berlinale, Februar 2024

AEDT Helen Mirren und Sharon Stone bei der Cinema-for-Peace-Gala auf der Berlinale 2024

