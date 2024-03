Sharon zum Sex gedrängt? William Baldwin meldet sich zu Wort

Jetzt meldet sich William Baldwin (61)! Sharon Stone hatte 2021 in ihren Memoiren behauptet, dass sie am Set des Films "Sliver" zum Sex mit einem Co-Star gedrängt wurde. Zuletzt verriet sie die Namen der Beschuldigten: Der Produzent Robert Evans (✝89) soll sie aufgefordert haben, mit ihrem Kollegen William Baldwin zu schlafen, um die Chemie auf der Leinwand rüberzubringen. Nun äußert sich der Schauspieler auf X zu den Anschuldigungen: "Ist sie immer noch in mich verknallt oder ist sie nach all den Jahren immer noch verletzt, weil ich ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen habe?"

