Autounfall: Sharon Stone wird auf über 32.000 Euro verklagt

Sharon Stone (66) wird verklagt! Die Schauspielerin wird beschuldigt, im vergangenen Jahr einen Autounfall verursacht zu haben. In der Klageschrift, die People vorliegt, heißt es: "Die Beklagte Sharon Vonne Stone verursachte die Kollision, indem sie für die Verkehrsverhältnisse zu schnell fuhr und eine unsichere Abbiegebewegung in die Fahrspur des Klägers machte und mit dem Fahrzeug des Klägers zusammenstieß." In den Unterlagen wird weiter behauptet, dass der "Basic Instinct"-Star mindestens gegen drei kalifornische Verkehrsvorschriften verstoßen habe, darunter zu schnelles Fahren für die Verkehrsverhältnisse, unsichere Abbiegemanöver und unsicheren Spurwechsel.

Die vom Unfall betroffene Frau reichte am 24. April beim Los Angeles Superior Court eine Kfz-Klage wegen Sach- und Personenschäden ein. Darin gibt sie an, dass der erlittene Schaden 35.000 Dollar [ca. 32.702 Euro] übersteigt. Daher fordert die Klägerin einen Schadensersatz in der Höhe. Sie kreuzte Kraftfahrzeug- und allgemeine Fahrlässigkeit als Ursache für die Klage an und ergänzte zudem, dass sie durch den Unfall einen "Lohnverlust", "Sachschaden", "allgemeinen Schaden" und "Verlust der Erwerbsfähigkeit" erlitten habe. Dadurch, dass sie infolge des Vorfalls Krankenhaus- und Arztkosten bezahlen musste, habe sie außerdem eine "emotionale Belastung", einen "wirtschaftlichen Schaden" und einen "nicht wirtschaftlichen Schaden" erlitten.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Hollywoodstar mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. 2012 wurde Sharon von ihrem ehemaligen Kindermädchen verklagt, weil sie gegen das Arbeitsrecht verstoßen und sich abfällig über die ethnische Herkunft ihrer Bediensteten geäußert haben soll. Der Rechtsstreit wurde laut Daily Mail jedoch ein Jahr später beigelegt. Zudem hatte sie sich nach ihrer Trennung von Phil Bronstein (73) einen erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann um ihren Sohn Roan geliefert, den sie schließlich verlor.

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Getty Images Roan Bronstein mit seiner Mutter Sharon Stone, 2019

