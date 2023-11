Es wird magisch: Das ist das neue Motto der Met Gala 2024

Die Met Gala steht kommendes Jahr unter einem zauberhaften Motto. Jedes Jahr stellt die Veranstaltung ein Highlight der Fashion-Branche dar. Denn zu wechselnden Themen präsentieren sich die Promis auf dem roten Teppich in Looks, von denen einer ausgefallener ist als der andere. In diesem Jahr stand alles unter dem Zeichen des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85). Und im kommenden Jahr stellt Gastgeberin Anna Wintour (74) ein besonders magisches Motto für die Met Gala zusammen.

Vogue gibt nun offiziell bekannt, an welchem Motto sich die Stars und Modeschöpfer im kommenden Jahr orientieren dürfen. "Das Thema für die Ausstellung 2024 des Met Costume Institute wurde bekannt gegeben. Unter dem Titel 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' werden rund 250 Stücke aus der ständigen Sammlung des Costume Institute zu sehen sein", heißt es in der Ankündigung. Der Dresscode orientiert sich dabei an ausgefallenen und blumigen Stücken aus vergangener Zeit, wie bestickte Mieder aus dem Elisabethanischen Zeitalter.

Was genau das bedeutet, zeigen die ersten Stücke, die die Kuratoren heraussuchten. Neben historischen Gewändern sind auch Kleider dabei, die dem ein oder anderen bereits bekannt vorkommen dürften. Unter anderem die Junon-Ballrobe zierte bereits Natalie Portman (42) bei den Filmfestspielen in Cannes. Ein kurzes Dress mit Schmetterlingen von Alexander McQueen (✝40) wurde in der Filmreihe Die Tribute von Panem von dem Charakter Effi Trinket (Elizabeth Banks, 49) getragen.

Getty Images Janelle Monáe auf der Met Gala 2023

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Natalie Portman und Charles Melton in Cannes 2023

