Endlich verkündet: Das ist das Motto der Met Gala 2023!

Endlich ist es wieder so weit! Am 1. Mai trifft sich die Elite der Stars und Sternchen auf den Stufen des Metropolitan Museum of Arts für eines der wichtigsten Mode-Events der Welt: Die Met Gala. Bei der Veranstaltung der Vogue-Ikone Anna Wintour (73) gibt es jedes Jahr ein kreatives Thema, dem entsprechend sich die berühmten Gäste kleiden sollen. Das ist das spannende Motto der diesjährigen Met Gala!

In diesem Jahr soll dem 2019 verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) Tribut gezollt werden. Dafür werden im Rahmen der "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"-Ausstellung rund 150 Kreationen des deutschen Designers präsentiert. Der Dresscode, an den sich die Besucher der sagenumwobenen Eröffnungsgala halten sollen, orientiert sich also an dem Lebenswerk des Modezars, der in seiner Karriere für Luxus-Labels wie Chanel, Fendi und Chloe arbeitete.

Die Chef-Redakteurin der amerikanischen Vogue holt sich auch gerne Berühmtheiten für die Planung der Feier mit ins Boot. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) in New York dabei. Bei der kommenden Met Gala sollen nun Dua Lipa (27), Oscar-Gewinnerin Penelope Cruz (48), Roger Federer (41) und die britische Schauspielerin Michaela Coel (35) der Organisatorin helfen.

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2021

Getty Images Billie Eilish auf der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Kim Petras bei der Met Gala 2021

