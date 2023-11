Cal Wilsons Ehemann widmet seiner toten Frau rührende Worte

Er bricht sein Schweigen. Cal Wilson (✝53) begeisterte über 20 Jahre lang die australische TV-Welt. Durch ihre Auftritte als Stand-up-Comedienne in "Thank God You're Here" und als Moderatorin von "The Great Australian Bake Off" wurde sie berühmt. Doch kürzlich machten traurige Nachrichten die Runde: Die TV-Bekanntheit verstarb im Alter von 53 Jahren. Sie hinterlässt ihren Ehemann Chris Woods, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet war, und ihren 14-jährigen Sohn Digby. Nun teilt Chris emotionale Worte über Cal.

Auf Instagram postet ihr Mann ein Foto der Verstorbenen. Dazu schreibt er: "Heute ist es einen Monat her, dass wir dich verloren haben, mein Schatz Cal. Kein Moment vergeht, ohne dass Digby und ich an dich denken." Für ihn und seinen Sohn sei ihre Welt für immer verändert: "Du hast uns jede Sekunde des Tages Licht, Liebe und Lachen gebracht. Die Worte, die albernen Stimmen, die Witze und die Liebe. So viel Liebe. Wir vermissen dich so sehr", erklärt er weiter.

Unter dem Beitrag sammeln sich unterstützende Nachrichten für die kleine Familie. "Wenn du jemals eine Erinnerung daran brauchst, wie sehr die Menschen sie und dich lieben, komm hierher. Wir sind alle hier. Wir lieben dich so sehr und werden nie aufhören, sie zu lieben", kommentiert eine Nutzerin den Beitrag.

