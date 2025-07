Adam Levine und Behati Prinsloo verkaufen ihre Luxusvilla

Adam Levine (46) und Behati Prinsloo (37) sorgen für Schlagzeilen, indem sie ihre prächtige Villa in Montecito, Kalifornien, für 65 Millionen Dollar zum Verkauf anbieten. Das Paar, das 2014 den Bund der Ehe schloss, begründet diesen Schritt mit der Nähe seiner neuen Immobilie zur Schule seiner drei Kinder, Dusty Rose, Gio Grace und ihrem zweijährigen Sohn. Die luxuriöse Residenz, die sie 2022 für 52 Millionen Dollar erworben haben, beeindruckt mit atemberaubender Aussicht, einer Fläche von 3,41 Hektar und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter ein Schwimmbad, Tennisplatz, Heimkino und vieles mehr.

Die Villa, die ursprünglich für Rob Lowe (61) gebaut wurde, wurde mit viel Liebe zum Detail renoviert und nach den Vorgaben des renommierten Designers Clements Design gestaltet. Die elegante, georgianische Architektur wird durch moderne, stilvolle Inneneinrichtungen ergänzt. Neben dem Haupthaus gibt es ein Gästehaus sowie ein Poolhaus, beide mit eigenen Schlafzimmern und Bädern, was die Immobilie zu einem perfekten Rückzugsort macht. Bekannte Nachbarn wie Oprah Winfrey (71) und Ellen DeGeneres (67) unterstreichen die Exklusivität dieses Wohnortes. Trotz des Komforts und des Prestiges war schließlich der Wunsch nach einem praktischeren Lebensstil für ihre Familie ausschlaggebend für den Umzug.

Privat zeigen Adam und Behati immer wieder, wie wichtig ihnen Zeit als Familie ist. In den sozialen Medien teilt das Model regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit den Kindern und ihrem Mann, zuletzt mit Fotos von einem Sommerurlaub auf einem Boot. Adam, der auch als Frontmann der Band Maroon 5 bekannt ist, brachte Behati sogar in einem Musikvideo unter – ein Projekt, das sie begeistert in den sozialen Medien würdigte. "Das war ein Mode- und Musiktraum, der wahr wurde", schwärmte sie auf Instagram und dankte ihrem Ehemann für die kreative Idee. Ihr bevorstehender Umzug zeigt einmal mehr, dass die Familie für die beiden an erster Stelle steht.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

Instagram Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine auf Instagram, 2024