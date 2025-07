Dauer-Playback: Kanye West enttäuscht seine Fans in Shanghai

Kanye West (48) stand vergangenen Samstag seit Langem mal wieder auf der Bühne, als er ein seltenes Konzert in Shanghai gab. Doch die Fans sind alles andere als begeistert. Zunächst begann der Auftritt mit rund 45 Minuten Verspätung, was den Kommentaren von X zufolge bereits für Unmut sorgte. Doch damit nicht genug. Viele Besucher hatten sich offenbar lange auf das Konzert gefreut und waren nur schwer an die rund 222 Euro teuren Karten gekommen – bekommen haben sie dafür aber nur schlechtes Playback. "Ich war total aufgeregt und konnte die Nacht davor nicht einmal schlafen. Aber: Das schlimmste Konzert, auf dem ich je war. Kanye, das kannst du besser", ärgert sich nicht nur ein User.

Ein weiterer Fan schreibt enttäuscht: "Sein Mikrofon muss weniger als 20 Prozent der Zeit oben gewesen sein." Zudem soll Kanye die Bühne für fast 20 Minuten verlassen haben, während einer seiner Songs spielte. Der Wunsch vieler Fans, ihr Idol mal von nahem zu sehen, wurde angeblich ebenfalls nicht erfüllt. Der "Gold Digger"-Interpret soll einen Großteil seiner Show eine Maske getragen und auf der Bühne zumeist so gestanden haben, dass man ihn kaum erkennen konnte: "Er blieb im Kreis, sodass niemand ihn wirklich aus der Nähe sehen konnte, selbst wenn man VIP war." Die meisten wünschen sich jetzt lieber, dass Kanye Alben produziert, aber nicht auf der Bühne steht: "Du verschwendest die Zeit, die Aufregung und das Geld der Leute, indem du so tust, als wärst du ein Künstler."

Kritik ist bei Kanye nicht ungewöhnlich. Der Musiker sorgte in der Vergangenheit mit den meisten seiner Aktionen für Stirnrunzeln. Seine Musik scheint mittlerweile fast ein wenig in den Hintergrund gerückt zu sein. Eigentlich sollte der 48-Jährige Ende Juli auch in Bratislava in der Slowakei auftreten. Das Festival-Konzert wurde aber wegen eines erneuten Skandals abgesagt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, habe der Veranstalter das gesamte Festival aufgrund eines kontroversen Songs, der den Titel "Heil Hitler" trägt, gecancelt. In einer Pressemitteilung sollen die Verantwortlichen zwar nicht konkret auf die Kritik an Kanye eingegangen sein, verwiesen aber auf den massiven Druck der Medien. Zudem sollen sich auch Partner und andere Künstler von der Veranstaltung zurückgezogen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in New York im April 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige