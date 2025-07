Nach "Dahmer": Netflix plant 4. "Monster"-Staffel

Netflix erweitert seine erfolgreiche True-Crime-Reihe "Monster" um eine vierte Staffel. Nach den Fällen um Jeffrey Dahmer, die Brüder Lyle (57) und Erik Menendez (54) sowie Ed Gein widmet sich die neue Staffel nun einem historischen Fall: Im Fokus steht Lizzie Borden, die 1892 wegen des brutalen Mordes an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter verhaftet, später jedoch freigesprochen wurde. Laut Deadline soll die Produktion im Herbst starten, während die Dreharbeiten zur dritten Staffel, in der Charlie Hunnam (45) den "Butcher of Plainfield" Ed Gein verkörpert, bereits abgeschlossen sind. Die Besetzung der vierten Staffel hat Netflix bislang noch nicht bekannt gegeben.

Der Fall Lizzie Borden sorgte damals für enormes mediales Aufsehen. Der Freispruch trotz schwerwiegender Verdächtigungen beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute und wirft Fragen zu Geschlechterrollen, Medienmacht und der Justiz des späten 19. Jahrhunderts auf. Die Serie unter der Regie von Ryan Murphy (59) könnte genau diese Themen in den Mittelpunkt rücken – und nicht nur die Morde, sondern auch Lizzies Persönlichkeit sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Zeit beleuchten. Unter den bisherigen Adaptionen rund um die "Axtmörderin" dürfte Ryans Perspektive einen neuen, frischen Blick auf die legendäre Figur werfen.

"Monster" zählt laut Serienjunkies.de zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen – gestartet mit großem Erfolg dank Evan Peters (38) in der Rolle des Jeffrey Dahmer, wofür die Serie sechs Emmy-Nominierungen erhielt. Charlie Hunnam, bekannt aus Sons of Anarchy, übernimmt nun in Staffel 3 eine zentrale Rolle. Da die dritte Staffel laut Moviepilot wohl erst 2026 erscheint, müssen sich Fans auf eine längere Wartezeit einstellen. Auch Lizzie Bordens Geschichte in Staffel 4 und der nächste Abstieg in die Abgründe berüchtigter Serienmörder lassen damit noch auf sich warten.

Anzeige Anzeige

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez", September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Hunnam, Schauspieler

Anzeige