Trennungsgrund? Vanessa Mariposa teilt kryptische Beiträge

Vanessa Mariposa (32) und Luca Kiesbye sind frisch getrennt. Zu den Gründen für das Liebes-Aus wollte die Influencerin sich bisher nicht äußern. Allerdings repostet sie einige Zitate in ihrer Instagram-Story, die ihre Fans sicher zu Spekulationen anregen werden. Darin geht es nämlich ums Fremdgehen. "Ich gehe nicht fremd, weil ich nicht will, dass mich jemand betrügt – so einfach ist das", heißt es in dem ersten Zitat. Weiter postet Vanessa Sätze wie "Im Moment ist das Schwierigste, Menschen mit reinen Absichten zu finden" und "Wenn meine Augen auf dich gerichtet sind, mach dir keine Sorgen um die Augen auf mir." Das letzte Zitat kommentiert sie mit "100 Prozent". Ob sich diese kryptischen Worte auf ihre Trennung beziehen, ist allerdings nicht ganz klar – das weiß wohl nur Vanessa selbst.

Die Trennung machte die 32-Jährige erst vor wenigen Stunden offiziell. Dabei betonte sie aber auch, dass zwischen ihr und Luca kein böses Blut fließe. "Wir sind im Guten auseinander und wünschen uns beide nur das Beste auf unseren weiteren Wegen", schrieb Vanessa in einer Story. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, sei aber dennoch keine leichte gewesen. Sie brauche jetzt erst einmal Zeit, das zu verarbeiten: "Es ist ein sehr persönliches Thema, das ich gerade still für mich versuche, zu verarbeiten." Ihren Fans sei die Veränderung sicher bereits aufgefallen, so Vanessa weiter. Nichtsdestotrotz haben beide Seiten die Trennung nun akzeptiert.

Anfang 2023 machte Vanessa ihre Beziehung zu Luca nach langen Spekulationen offiziell. Zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden damals in der Silvesternacht zeigte, schrieb sie schlicht: "Der beste Teil von 2023." Den Post versah sie unmissverständlich mit den Hashtags "Neuer Anfang" und "Paar". Nur wenige Wochen danach gingen die Frischverliebten schon den nächsten Schritt und ließen sich ein Liebes-Tattoo stechen. Beide trugen danach den Anfangsbuchstaben des anderen auf dem Ringfinger. Was jetzt mit dem Tattoo passieren wird, verriet Vanessa ihren Fans bisher allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin