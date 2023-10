Nach Krankheit: Komikerin Cal Wilson verstirbt mit 53 Jahren

Große Trauer um Cal Wilson. Die Stand-Up-Comedienne, die durch ihre Auftritte in unter anderem "Thank God You're Here" und als Moderatorin von "The Great Australian Bake Off" bekannt wurde, legte eine beachtliche Karriere hin. Über 20 Jahre zählte sie zu den festen Größen der australischen TV-Welt. Nun schockieren erschütternde Nachrichten ihre Fans: Cal ist unerwartet mit gerade einmal 53 Jahren verstorben.

Ein Reality-TV-Kollege der Komikerin berichtet, dass diese "sehr krank" gewesen sei, als er sie das letzte Mal vor ihrem plötzlichen Tod gesehen hatte. Das berichtet Daily Mail. Cal soll jedoch von ihrem engsten Kreis umgeben gewesen sein, als sie in einem Krankenhaus in Sydney ihren letzten Atemzug tätigte. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann Chris auch ihren Sohn Digby.

In den sozialen Medien zeigen sich ihre berühmten Kollegen derweil sichtlich schockiert über den plötzlichen Tod der gebürtigen Neuseeländerin. Auch Schauspielerin Rebel Wilson (43) zollte Cal ihren Respekt. "Das ist so tragisch und mein Herz ist bei Cals Familie. Ich hatte das große Glück, mit Cal an mehreren Projekten zu arbeiten, [...]. Sie war unglaublich talentiert und wirklich nett", schreibt sie unter einen Instagram-Beitrag der Verstorbenen.

Getty Images Cal Wilson, 2015

Getty Images Cal Wilson, TV-Bekanntheit

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

