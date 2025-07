Laut Insidern: Britney Spears hat doch kein Kind adoptiert

Britney Spears (43) sorgte am vergangenen Sonntag für Aufsehen, als sie in einem Instagram-Post verkündete, ein kleines Mädchen namens Lennon London Spears adoptiert zu haben. Dazu veröffentlichte die Sängerin ein Video, in dem sie in einem rosa Monokini und hohen Stiefeln tanzte. Die Ankündigung war begleitet von mehreren zwinkernden Emojis, was einige ihrer Fans sofort stutzig machte. Viele spekulierten, dass es sich bei der Nachricht wahrscheinlich um einen Scherz handelte. Gerüchte über einen tatsächlichen Adoptionsprozess blieben bisher unbelegt.

Wie Insider laut TMZ berichten, handelte es sich bei Britneys Aussage tatsächlich um einen ihrer scheinbar humorvollen Social-Media-Posts, die sie regelmäßig veröffentlicht. Die 43-Jährige, die bereits zwei Söhne aus einer früheren Ehe mit Kevin Federline (47) hat, betonte bei früheren Gelegenheiten, dass sie über eine mögliche Adoption nachdenke. Nun wurde jedoch bekannt, dass sie weder ein Kind noch ein Haustier adoptiert hat – trotz der Andeutungen in ihrem Post. Fans bemerkten zudem, dass in einem früheren Video ein Babytragekorb im Hintergrund zu sehen war. Doch wie Quellen nahelegen, dient dieser lediglich zum Transport ihrer Puppen, von denen Britney bekanntlich eine Sammlung besitzt.

Britney ist bekannt dafür, ihre Instagram-Posts mit einer Mischung aus Witz und Rätselhaftigkeit zu versehen. Ihre Anhänger sind es gewohnt, dass die Pop-Ikone mit solchen Beiträgen die Fantasie anregt. Bereits im Dezember hatte sie behauptet, nach Mexiko ziehen zu wollen, was sich ebenfalls als Fiktion herausstellte. Trotz wiederholter Spekulationen über ihren Gesundheitszustand erfreut sich Britney einer loyalen Fangemeinde, die ihre skurrilen Eskapaden schätzt. Ihre leicht provokanten Clips und verspielten Posts auf Instagram halten sie seit Jahren im Gespräch und sorgen für anhaltendes Interesse an ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Getty Images Britney Spears, Sängerin