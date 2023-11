Die Schauspielerin Christiane Pearce-Blumhoff ist gestorben

Traurige Nachrichten erschüttern die deutsche Filmwelt! Bereits in den 60ern hatte sich Christiane Pearce-Blumhoff einen großen Namen als Schauspielerin gemacht. Insbesondere für ihre Rolle in der Serie "Dahoam is Dahoam" ist sie bekannt. Seither wirkte die gebürtige Polin in über 100 Produktionen mit – zuletzt unter anderem in dem Dokumentarfilm "Vaterland". Auch ihr Sohn Simon Pearce (42) hat als Komiker im Showbusiness Fuß gefasst. Nun ist Christiane aber im Alter von 81 Jahren verstorben.

Wie BR24 berichtet, ist Christiane am Dienstag im Alter von 81 Jahren in München eines natürlichen Todes gestorben. "Wir sind dankbar, deine Lebenslust, deinen unendlichen Optimismus und deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein", ließ die Agentur der Schauspielerin im Namen ihrer Angehörigen verlauten.

Auch Christianes Sohn Simon nimmt in den sozialen Medien Abschied von seiner Mama. "Mama, du hast dich auf deine wohlverdiente Reise zu Papa gemacht und jetzt könnt ihr endlich wieder zusammen tanzen", schreibt er auf Instagram. Er fügt seinen emotionalen Worten noch hinzu: "Es tut unendlich weh, aber ich bin dir so dankbar für alles, was du warst und immer in unseren Herzen bleiben wirst."

ActionPress Christiane Pearce-Blumhoff in ihrer Rolle

Instagram / simonpearcecomedy Christiane Pearce-Blumhoff und ihr Sohn Simon Pearce

Instagram / simonpearcecomedy Christiane Pearce-Blumhoff mit ihrem Sohn Simon Pearce

