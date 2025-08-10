Nach Geburt: Sandra Köhldorfer hat ihren Ryan geheiratet

Sandra Köhldorfer (43) hat "Ja" gesagt. Erst Anfang des Jahres wurde die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin zum ersten Mal Mutter. Nun schippern sie und ihr Partner Ryan Bank auch endlich in den Hafen der Ehe ein. Wie sie gegenüber Bunte ausplaudert, fand die Zeremonie in Graz, in Österreich, auf dem Schlossberg statt. "Es war ein Traum", schwärmt die Psychotherapeutin glücklich. Auf den ersten Fotos ist Sandra in einem reinweißen Kleid mit A-Linienschnitt und schulterfreiem V-Ausschnitt. Dieses Kleid auszuwählen war für sie alles andere als einfach: "Ich habe viele Kleider anprobiert und ehrlich gesagt: Ich dachte nie, dass ich mal diesen Satz sagen würde – aber ich habe mein Kleid gefunden. Es war ein ganz besonderer Moment."

Natürlich durfte auch Töchterchen Kaia nicht bei der Zeremonie fehlen. Die Kleine ist erst ein knappes halbes Jahr alt, hatte bei der Trauung ihrer Eltern aber eine wichtige Aufgabe: Sie brachte dem Brautpaar die Ringe. "Unsere kleine Tochter verbindet uns bereits – und wird nun auch symbolisch unsere Ehe besiegeln", meint Sandra. Der Augenblick, in dem das Mädchen zum Traualtar kam, bedeute ihr "alles". Auch optisch war Kaia mit Mama abgestimmt: "Die Stoffe und Details sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Es war mir wichtig, dass wir visuell eine Einheit bilden – ohne Mini-Me-Effekt, aber mit viel Liebe zum Detail." Mit der Hochzeit nahm Sandra den Nachnamen ihres Mannes an und wird nun als Dr. Sandra Bank bekannt sein – und darauf ist sie stolz.

Die Hochzeit mit ihrem Ryan war etwas, das der TV-Star kaum erwarten konnte. Schon im April machte Sandra ihre Aufregung in einem Instagram-Post deutlich. "Das Datum steht, die Vorfreude wächst. [...] Wir freuen uns auf unsere Hochzeitsfeier im August. Voller Liebe, Schönheit und Erinnerungen, die für immer bleiben", schrieb sie. Geplant war eine Feier mit etwa 80 bis 100 Gästen aus aller Welt – immerhin ist Ryan US-Amerikaner, was die Hochzeit sicher zu einem internationalen Spektakel macht. In Sandras Vorstellung sollte es ein Fest mit viel Liebe, aber auch Eleganz sein. Es sei ihr "Herzensfest".

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Mann Ryan

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, Tv-Star, mit ihrem Mann und ihrem Kind

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin