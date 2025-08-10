Neue Ära für Bond: Steven Knight verspricht wahre Revolution

Das Warten auf den nächsten James-Bond-Film geht weiter, doch erste Details lassen Großes erwarten. Während Denis Villeneuve (57), bekannt für Meisterwerke wie "Dune", für die Regie des 26. Bond-Abenteuers verpflichtet wurde, übernimmt Steven Knight (66), der kreative Kopf hinter "Peaky Blinders", das Drehbuch. In einem Interview mit der BBC-Radioshow "5 Live Breakfast" äußerte sich Steven zu seinem Vorhaben: "Es stand schon immer auf meiner Wunschliste, daran zu arbeiten, und es ist fantastisch, dazu eingeladen zu werden." Er wolle die Reihe "gleich, aber anders, besser, stärker und mutiger" machen und sich dabei als langjähriger Bond-Fan beweisen.

Noch hüllt sich der Drehbuchautor in mysteriöses Schweigen, wenn es um konkrete Details geht. Auch spekulative Fragen zum Casting des neuen James Bond ließ der Autor unbeantwortet. Der Produktionsprozess ist jedoch noch in einem sehr frühen Stadium: Zunächst muss das Drehbuch fertiggestellt werden, bevor die Besetzung und die Dreharbeiten starten können. Berichten zufolge rechnen Insider frühestens 2027 mit dem Kinostart des neuen 007-Thrillers. Unter den gehandelten Namen für die Nachfolge von Daniel Craig (57) finden sich Stars wie Tom Holland (29), Jacob Elordi (28) und Harris Dickinson (29) – allerdings ist bislang keine dieser Informationen offiziell bestätigt.

Steven Knight bringt durch seinen Werdegang als leidenschaftlicher Geschichtenerzähler und innovativer Serienmacher frischen Wind in das Franchise. Sein gefeiertes Werk "Peaky Blinders" beeindruckte nicht nur durch düstere Atmosphäre und komplexe Charaktere, sondern auch durch kreatives Storytelling. Mit einem Regisseur wie Denis Villeneuve, der für visuelle Meisterwerke bekannt ist, könnte sich James Bond auf völlig neue kreative Wege begeben. Die Fans rund um den Globus erwarten gespannt, welche Wendungen und Überraschungen die neue Ära des Kult-Agenten bereithält. Ein würdiger Neustart liegt dabei in den Händen dieser ambitionierten Künstler.

Getty Images Steven Knight beim London Film Festival 2024

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

Getty Images Daniel Craig, September 2021