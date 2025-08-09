Die Lorenz-Büffel-Songs feiert Malle-Newcomer Micha Schüler

Micha Schüler (28) möchte als Stimmungssänger auf Mallorca voll durchstarten. Um das erfolgreich zu meistern, dienen dem Reality-TV-Teilnehmer unter anderem die Songs von Lorenz Büffel (46). Auf der Show-Premiere des Ballermann-Stars verrät Micha gegenüber Promiflash, welche von Lorenz' Hits für gute Stimmung auf keinen Fall fehlen dürfen. "Es ist in erster Linie 'Der Zug hat keine Bremse', den habe ich auch in meinem Programm mit drin. Es gibt schon einige, die ich feiere. 'Trinken ist auch Sport' mit Knossi zusammen. Es sind halt auch einfach Lieder – wie 'Beate, die Harte' – die einfach drin bleiben – sie sind einfach Alltime-Klassiker", schwärmt der ehemalige Good Luck Guys-Kandidat.

Lorenz hatte einst die gleichen Ziele wie Micha – und hat es erfolgreich gemeistert. Angefangen als Comedian und Entertainer, gelang ihm nach vielen Jahren 2016 mit seinem Hit "Johnny Däpp" der große Durchbruch als Stimmungssänger. 2025 versucht Lorenz nun mit einer eigenen Show durchzustarten. In der Sendung werden die Fans den Star wohl von einer anderen Seite kennenlernen. "Die Leute können sich vor allem darauf freuen, dass sie Lorenz Büffel unter seinen Hörnern kennenlernen dürfen", kündigte er stolz im Interview mit Promiflash an.

Am vergangenen Mittwoch feierte "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" in Köln Premiere. Auch Promiflash war vor Ort und im Interview freuten sich Lorenz und seine Ehefrau Emily Gierten über den tollen Verlauf und dass ihr Projekt endlich für alle zugänglich ist. "Wir sind heute sehr aufgeregt gewesen, aber auch sehr, sehr glücklich, das Ganze vor so tollen Leuten präsentieren zu können und sind sehr stolz auf unser Projekt. Es ist ein bisschen heftig, weil wir zu 100 Prozent sagen können, das sind wir", versicherte Lorenz.

Collage: Instagram / micha_schue, Musikvideo: "Lorenz Büffel" mit "Der Zug hat keine Bremse" Michael Schüler und Lorenz Büffel, Collage

Instagram / micha_schue Micha Schüler, Stimmungssänger

IMAGO / Revierfoto Lorenz Büffel, Mallorca-Star