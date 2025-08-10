"FKK": Marco Cerullos neues Musikvideo wird "sehr provokant"

Auf Mallorca startet Marco Cerullo (36) in sein neuestes Abenteuer – und zwar musikalisch! Der Reality-TV-Star hat kürzlich seinen ersten Song aufgenommen und plant Großes für dessen Veröffentlichung. Am Samstag ist der Dreh für das dazugehörige Musikvideo angesetzt, das am 22. August mit dem Song veröffentlicht wird. "Mein Musikvideo wird schon sehr provokant", verriet Marco im Interview mit Promiflash. Ein wenig FKK und freizügige Bilder dürften dabei für Gesprächsstoff sorgen. Der 36-Jährige will damit einen bleibenden Eindruck hinterlassen und betonte: "Ich versuche zumindest mal, etwas zu machen, was bis jetzt noch keiner gemacht hat."

In seinem Song und dem Video scheint Marco sich selbst allerdings treu zu bleiben: extrovertiert, kreativ und bereit, für Aufsehen zu sorgen. Die Details seiner Botschaft oder die exakte Richtung seiner Musik hat er bisher nicht verraten. Doch schon allein die Ankündigung, dass das Video "sehr provokant" sei, dürfte Fans und Kritiker gleichermaßen neugierig machen. Es bleibt abzuwarten, ob er mit seiner künstlerischen Arbeit tatsächlich ein neues Kapitel in der Musikszene aufschlägt oder ob dies lediglich einen neuen, spannenden Ausflug in eine andere Sparte seiner Karriere darstellt.

Marco hat sich für sein musikalisches Vorhaben entschieden, längere Zeit auf Mallorca zu bleiben. In einem früheren Statement hatte der TV-Star erklärt, wie gerne er sich neuen Abenteuern widmet. Die Wohnung auf der beliebten Insel dürfte ihm nicht nur als Rückzugsort dienen, sondern auch als Basisstation für seine kreativen Projekte. Bekannt wurde Marco durch verschiedene Realityshows, doch immer wieder lässt er erkennen, dass er sich nicht auf nur eine Sache festlegen möchte. Die schöne Inselidylle scheint ihm dabei genau die richtige Inspiration zu liefern, um neue Wege zu gehen.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Januar 2021

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star