Das sind die glamourösesten Looks der Bambi-Verleihung 2023!

Die deutsche A-Prominenz gibt sich mal wieder die Klinke in die Hand! Am Donnerstagabend wird zum 75. Mal der Bambi verliehen. So werden auch in diesem Jahr wieder etliche Schauspieler, Filmschaffende und Größen der Unterhaltungsbranche in Deutschland ausgezeichnet. Kein Wunder, dass sich die Stars für diesen Abend wieder in ihre schönsten Roben schmissen: Auf dem Red Carpet strahlen neben den Schweinsteigers auch Palina Rojinski (38) und Co. um die Wette!

In eleganten Looks strahlten Bastian Schweinsteiger (39) und seine Frau Ana Ivanovic (36) auf dem roten Teppich. Während der WM-Held in einem schwarzen Anzug glänzt, raubt die ehemalige Tennisspielerin in einer weißen Traum-Robe wohl allen Anwesenden den Atem. Aber auch Entertainerin Palina setzt an diesem Abend auf ein aufregendes Outfit. Die 38-Jährige strahlt in einem semitransparenten Kleid mit schwarzem Blumenmuster. Besonderer Hingucker: Model Irina Shayk (37)! Die Beauty flaniert in einem schwarzen Satinkleid mit Handschuhen über den Red Carpet.

Neben diesen Highlight-Outfits sorgen aber auch Katja Krasavice (27), Judith Williams (52) und Natalia Klitschko (49) für Wow-Momente. Alle drei verzaubern die Fotografen in glamourösen Kleidern. Aber auch die Männer können sich sehen lassen: Schauspieler Florian David Fitz (48), Hollywoodstar Mads Mikkelsen (57) und die Musiker Wincent Weiss (30) und Max Giesinger (35) schmissen sich richtig in Schale.

Anzeige

Getty Images Palina Rojinski bei der Bambi-Verleihung 2023

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige

Getty Images Mads Mikkelsen, Schauspieler

Getty Images Katja Krasavice im November 2023

Getty Images Judith Williams bei den Bambis 2023

Gerald Matzka/Getty Images Florian David Fitz, Bambi-Verleihung 2023

Getty Images Natalia Klitschko im November 2023

Getty Images Wincent Weiss und Max Giesinger bei der Bambi-Verleihung 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de