Nach Trennung: Ist Hugh Jackman etwa schon wieder vergeben?

Er wirkt sichtlich ausgelassen. Hugh Jackman (55) hatte vor einigen Wochenfür reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nach 27 gemeinsamen Ehejahren hatten der "Wolverine"-Darsteller und seine langjährige Frau Deborra-Lee Furness (67) ihr Liebes-Aus bekanntgegeben. Kurz nach der Trennung schien es, als brauche der Schauspieler noch etwas Zeit für sich, bevor er sich auf einen neuen Menschen an seiner Seite einlassen könne. Doch nun entfachen Schnappschüsse wilde Spekulationen: Ist Hugh etwa wieder in festen Händen?

Auf seinem Instagram-Profil gewährt der 55-Jährige private Einblicke. Eine Bilderreihe zeigt ihn beim Spaziergang durch New York City. "Guten Morgen aus dem magischen, sonnigen, kühlen Central Park!", schreibt er dazu. Sichtlich ausgelassen grinst Hugh in den Schnappschüssen in die Kamera. Doch seine Fans scheinen derweil eine besonders brennende Frage zu haben: "Wer hat das Foto gemacht?", kommentiert ein User. Und damit ist er nicht der Einzige. Viele weitere Fans glauben ebenfalls an eine potenzielle neue Liebe im Leben des Filmstars.

Ob Hugh wirklich schon wieder frisch verliebt ist, bleibt ungewiss. Erst vor wenigen Wochen bewies er, dass sein neues Singleleben alles andere als trist ist. In mehreren Bildern teilte er via Instagram seine abenteuerlichen Ausflüge durch die Natur. Ob bei Wanderungen auf Wüstenpfaden oder beim Schwimmen im Meer, der Schauspieler wirkte überaus glücklich.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2022

Hugh Jackman im September 2022

Hugh Jackman, Schauspieler

