Deborra-Lee Furness hat kein Interesse an neuen Dates

Deborra-Lee Furness (69), die ehemalige Ehefrau von Hugh Jackman (56), hat nach der Trennung offenbar keine Eile, wieder ins Dating-Leben einzusteigen. Insider berichten Daily Mail, dass die Schauspielerin zwar bereits Angebote für Dates erhalten habe, diese jedoch entschieden ablehne. Nach 27 Jahren Ehe mit dem Wolverine-Star schien Deborra-Lee von einer lebenslangen Verbindung überzeugt zu sein. Die Scheidung, die sie selbst eingereicht hat, folgte jedoch nach dem von ihr so empfundenen "Verrat" von Hugh. Gemeinsam haben die beiden Adoptivkinder: Oscar, 25, und Ava, 19.

Hugh und Deborra-Lee lernten sich 1995 am Set der australischen TV-Show "Correlli" kennen, wo es zwischen den beiden schnell funkte. Nur vier Monate später machte Hugh seiner Kollegin einen Heiratsantrag und schwärmte 2018 in einem Interview davon, wie er schon früh gewusst habe, dass sie "für immer zusammen sein würden". Doch im September 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt. Die Ehe begann angeblich während der Pandemie zu bröckeln – etwa zur gleichen Zeit, als Hugh mit seiner Co-Darstellerin Sutton Foster (50) in Kontakt kam. Sutton, die ebenfalls eine Scheidung durchmacht, soll versucht haben, Deborra-Lees Freundschaft zu gewinnen, die wiederum Verdacht auf eine emotionale Affäre ihres Mannes hegte.

Heute konzentriert sich Deborra-Lee auf Heilung und ihr persönliches Wohlbefinden. Um jeglichen Nachrichten über ihren Ex-Mann und seine Beziehung zu Sutton aus dem Weg zu gehen, benutzt sie einen sogenannten "Hugh-Blocker" auf ihrem Handy. Angeblich hilft dies, ihre Nachrichtenfeeds zu bereinigen und ihr Leben etwas unkomplizierter zu machen. Trotz allem ist sie laut Insidern nicht verbittert und weiß, was sie zu bieten hat. Es scheint, als wäre sie bereit, nach der turbulenten Scheidung wieder nach vorne zu blicken – allerdings erst, wenn sie sich bereit dafür fühlt.

Getty Images Deborra-Lee Furness, Januar 2024

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022