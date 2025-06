Ryan Reynolds und Hugh Jackman kaufen ein Profi-Segelteam

Ryan Reynolds (48) und Hugh Jackman (56) haben angekündigt, künftig gemeinsam als Co-Besitzer eines professionellen australischen Segelteams aktiv zu sein. In einem humorvollen Statement zeigten sich die beiden Schauspieler begeistert von ihrem neuen Projekt, das unter dem Namen "Bonds Flying Roos SailGP Team" starten wird. "Wir freuen uns unglaublich darauf, gemeinsam die Segel zu setzen für dieses neue Abenteuer. Hugh bringt eine tiefe Liebe und Stolz für sein Heimatland mit und ist außerdem ein begeisterter Fan des Segelns. Er wird auch seine emotional unterstützende Begleitung mit auf die Reise nehmen. Wir entschuldigen uns im Voraus bei Australien", so die Langzeitfreunde laut US Magazine.

Neben Ryan und Hugh gehört auch der australische Olympiasieger Tom Slingsby, der das Team als Fahrer und CEO anführt, zum Eigentümerkreis. Tom zeigte sich begeistert von der neuen Partnerschaft und unterstrich die Bedeutung dieses Meilensteins für den Sport: "Sie [Ryan und Hugh] bringen nicht nur Starpower, sondern auch Humor und Leidenschaft in unser Team." Unterstützt wird das Sailing-Team künftig durch den Unterwäschehersteller Bonds als offiziellen Sponsor.

Ryan ist bekannt für seine unternehmerischen Abenteuer – etwa als Teilhaber des Fußballteams Wrexham AFC. Ob er und Freund Hugh sich durch das neue Projekt von privaten Turbulenzen ablenken wollen? An der Seite seiner Frau Blake Lively (37) steht Ryan weiterhin im Fokus der Presse, nachdem das Paar gegen den Schauspieler und Produzenten Justin Baldoni (41) vor Gericht gezogen ist. Hugh lässt sich nach 29 Jahren Ehe von Deborra-Lee Furness (69) scheiden, was in den letzten Wochen ebenfalls Schlagzeilen machte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2018

Anzeige Anzeige