Deborra-Lee Furness zweifelt an Ex Hugh Jackmans neuer Liebe

Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) scheinen ihr gemeinsames Leben in New York in vollen Zügen zu genießen. Erst Anfang des Jahres hatten der Schauspieler und die "Bunheads"-Darstellerin ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem es monatelang Gerüchte gegeben hatte. Doch während die beiden Turteltauben laut Beobachtern bereits zusammengezogen sind, scheint Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) von diesem Liebesglück alles andere als begeistert zu sein. "Sie hält die ganze Romanze für überstürzt und emotional durcheinander", verriet ein Insider gegenüber InTouch. Deborra-Lee soll ihren Freunden sogar erzählt haben, dass sie Wetten darauf abschließt, wie lange die Beziehung wohl halten wird.

Deborra-Lee, die kürzlich die Scheidung von Hugh einreichte, hält die neue Beziehung ihres ehemaligen Partners für "voreilig und chaotisch". Besonders stößt ihr auf, dass Hugh ihr zufolge nach ihrer Trennung kaum Zeit hatte, sich zu sortieren, bevor er sich auf Sutton einließ. Die Schauspielerin empfindet den Neuanfang ihres Ex-Mannes als unreif und spricht laut der Quelle sogar davon, dass er "sich wie ein Teenager" verhält. Trotz ihrer Skepsis soll Deborra-Lee betont haben, dass sie nicht verbittert sei, auch wenn es sie schmerze, ihn so schnell mit einer neuen Liebe weitermachen zu sehen.

Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman hatten sich im September 2023 nach 27 Jahren Ehe getrennt. Das langjährige Paar betonte stets, die Familie stehe für sie im Vordergrund. Während Hugh sich nun auf seine neue Beziehung konzentriert, lebt Deborra-Lee zurückgezogen und verarbeitet die vergangenen Ereignisse. Besonders bitter ist für sie die Tatsache, dass Sutton früher eine enge Freundin war. Trotz der schwierigen Situation betonte sie in einer öffentlichen Stellungnahme, dass sie an höhere Mächte glaube und überzeugt sei, dass jede Herausforderung letztlich das Beste für das persönliche Wachstum bewirken könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2022

Anzeige Anzeige