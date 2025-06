Die Scheidung von Hugh Jackman und Deborra-Lee ist nun durch

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) sind nach 27 Jahren Ehe offiziell geschieden. Am 12. Juni wurde die Scheidung durch einen Richter in New York finalisiert, wie Daily Mail berichtet. Bereits letzten Monat hatte das Paar die entsprechenden Dokumente eingereicht. Obwohl Details der Einigung weitgehend privat blieben, wurde bekannt, dass Deborra-Lee eine großzügige Unterhaltszahlung erhält. Die beiden Schauspieler sollen sich friedlich geeinigt haben. Auch die Aufteilung des gemeinsamen Penthouses in Manhattan im Wert von 24 Millionen US-Dollar [20.855.057 Euro] wurde geregelt.

Beide Parteien seien laut den Berichten des Magazins darauf bedacht, zum Wohle der Familie und der beiden gemeinsamen Adoptivkinder Oscar und Ava bestmöglich miteinander umzugehen. "Sie haben die Details im Voraus ausgearbeitet und alles ist in Bezug auf die Abfindung, den Unterhalt und die Kosten für die Zukunft ihrer Kinder geklärt", betonte ein Insider.

Die Scheidung markiert das Ende einer außergewöhnlich langen Ehe in der turbulenten Welt des Showbusiness. Hugh und Deborra-Lee heirateten 1996 und galten lange Zeit als eines der Vorzeigepaare bei Filmpremieren und roten Teppichen. Die beiden hatten sich 1995 am Set der australischen Fernsehserie "Correlli" kennengelernt und wurden schnell zu einem unzertrennlichen Team, sowohl privat als auch beruflich. Nach Bekanntwerden der Trennung äußerte sich Deborra in einem Statement und erklärte: "Diese Erfahrung hat mir viel Wissen und Weisheit gebracht. Es tut weh, aber im Endeffekt führt uns alles zu unserem größten Wohl."

