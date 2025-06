Hugh Jackman und Deborras Luxuspenthouse steht zum Verkauf

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) haben ihr luxuriöses New Yorker Penthouse im West Village für umgerechnet satte 52 Millionen Euro zum Verkauf angeboten, wie auf Realtor.com zu sehen ist. Die Immobilie, ein beeindruckender Triplex mit fünf Schlafzimmern und sieben Bädern, wurde 2008 von dem Ehepaar für 18,2 Millionen Euro erworben. Das 1000 Quadratmeter große Penthouse erstreckt sich über die obersten drei Etagen eines Glasgebäudes und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Hudson River. Mit einer spiralförmigen Treppe, einer Bibliothek, einer privaten Sauna und einem Indoor-Fitnessstudio ist das Domizil ein Paradebeispiel für modernen Luxus. Dieses Angebot erfolgt nun im Rahmen der Scheidung der beiden, die offiziell im vergangenen Jahr bekannt wurde.

Hugh und Deborra-Lee beschlossen nach 27 gemeinsamen Jahren, getrennte Wege zu gehen. Nun gilt es, die komplexe Aufteilung ihres Immobilienvermögens zu bewerkstelligen. Unter anderem wurde eine Immobilie in New York, die erst 2022 für etwa 18,4 Millionen Euro gekauft worden war, durch eine Eigentumsübertragung aufgeteilt. Dabei erhielt Deborra-Lee laut Dokumenten das Eigentum an der Wohnung für knapp 10,3 Millionen Euro.

Hugh und Deborra-Lee galten viele Jahre als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Sie hatten sich 1996 das Jawort gegeben und gemeinsam eine Familie gegründet. Doch hinter der Fassade ihrer scheinbar perfekten Ehe gab es offenbar Spannungen. Obwohl die genauen Gründe für das Ehe-Aus nie öffentlich bestätigt wurden, gibt es Gerüchte über Hughs Verbindung zu seiner Kollegin Sutton Foster (50). Mit ihr arbeitete er am Broadway zusammen und beide sind mittlerweile liiert. Deborra-Lee veröffentlichte kürzlich eine emotionale Stellungnahme zu ihrem Schmerz, wobei sie insbesondere das Thema "Betrug" ansprach und von einem tiefen Einschnitt in ihrem Leben berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ava Jackman, Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman und Oscar Jackman im Disneyland

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Anzeige Anzeige