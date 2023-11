"GoodFellas"-Darstellerin Suzanne Shepherd ist verstorben

Tragische Neuigkeiten aus der Filmwelt. Suzanne Shepherd schlug bereits in jungen Jahren ihren Weg in die Schauspielkarriere ein. Doch vor allem ihre Rolle in dem Klassiker "GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" machte sie über Nacht zum Star. Auch als Darstellerin in der Serie "Die Sopranos" blieb sie einem im Gedächtnis. Doch nun heißt es, Abschied von der Schauspielerin zu nehmen: Suzanne ist noch vor ihrem 90. Geburtstag verstorben.

Die Enkelin der US-Amerikanerin bestätigt die traurige Neuigkeit und gibt den Tod der Schauspielerin The Sun bekannt. Bislang ist aber noch nicht wirklich viel zu ihrem Ableben bekannt: Weder zu ihrer Todesursache, noch zu dem Ort, an dem sie verstorben ist, gibt es Details. Lediglich ist klar, dass sie ihre Tochter Kate und ihren Schwiegersohn Miles sowie ihre Enkelin hinterlässt.

Suzannes Tod versetzt nicht nur ihre Familie in große Trauer, sondern auch ihren Serienkollegen Ray Abruzzo, der gemeinsam mit ihr für "Die Sopranos" vor der Kamera gestanden hatte. "Ich bin traurig, vom Tod von Suzanne Shepherd zu hören. Sie war eine Naturgewalt, Schauspielerin und Lehrerin", schreibt er auf Instagram zu einem Foto von ihr dazu.

Anzeige

Getty Images Suzanne Shepherd, 2004 in New York

Anzeige

Instagram / kateshepherd235 Suzanne Shepherd mit ihrer Tochter Kate

Anzeige

Getty Images Suzanne Shepherd, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de