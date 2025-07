Olympiastar Audun Groenvold (49) stirbt nach Blitzeinschlag

Traurige Nachrichten erschüttern Wintersport-Fans weltweit. Audun Groenvold, ein Freestyle-Skifahrer und Olympiamedaillengewinner, ist in dieser Woche auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie TMZ berichtet, wurde der gerade mal 49-jährige Sportler während eines Hüttenausflugs vom Blitz getroffen und erlag am vergangenen Dienstag den daraus resultierenden Verletzungen. "Der norwegische Skisport hat eine prominente Persönlichkeit verloren, die sowohl für die Alpine- als auch für die Freestyle-Community sehr viel Bedeutung hatte", heißt es in einer Mitteilung des norwegischen Skiverbandes.

Der Verbandspräsident Tove Moe Dyrhaug meldet sich zu Auduns Tod persönlich zu Wort. Für den Verlust findet er emotionale Worte. "Audun hatte eine großartige Karriere sowohl im alpinen Skisport als auch im Ski Cross, bevor er Nationaltrainer für Ski Cross wurde. Auch der norwegische Skiverband erinnert sich an seinen Einsatz im Skiboard. Audun wird eine große Lücke hinterlassen", drückt er seine Trauer aus und gedenkt auch seinem engsten Kreis: "Unsere Gedanken sind bei Auduns Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden."

Der in Hamar geborene Spitzensportler wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach für seine Leistungen ausgezeichnet. Sowohl bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver als auch bei der Ski-Cross-Weltmeisterschaft im Jahr 2025 gewann er Bronze. Im Jahr 2007 holte er außerdem einen Sieg im Ski-Cross-Cup.

Getty Images Audun Groenvold im Februar 2010

Getty Images Audun Groenvold, Olymionik

