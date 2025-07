Kelly Ripa enthüllt: Sie mag den Morgensex mit Mark nicht

Kelly Ripa (54) hat offen über die eher unterschiedlichen Vorlieben in ihrer Ehe mit Mark Consuelos gesprochen. In der neuesten Folge des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" verriet die Moderatorin, dass ihr Ehemann, mit dem sie seit 26 Jahren verheiratet ist, am liebsten morgens intim wird – was für Kelly jedoch eher ein Albtraum ist. Sie scherzte im Gespräch mit Host Amanda Hirsch: "Atme morgens bloß nicht in meine Richtung!" Während Männer wie Mark ihrer Meinung nach generell morgens aktiv wären, sei das für sie "ekelhaft".

Laut Kelly ist in ihrer Beziehung ein Ausgleich besonders wichtig, vor allem seit Mark im April 2023 als Co-Moderator bei ihrer Sendung "Live with Kelly and Mark" eingestiegen ist. Sie erklärte, dass sie ihrem Mann klargemacht habe, dass nicht immer alles nach seinem Rhythmus gehen könne. "Jetzt, wo wir täglich zusammenarbeiten, muss es auch mal nach meiner Uhr gehen – und das ist nie morgens!", erzählte sie lachend. Mark, der morgens nicht nur seine Zuneigung, sondern auch leidenschaftliche Küsse teilen möchte, sorgt bei seiner Frau, die dafür erst ihren Retainer entfernen muss, oft für unfreiwillige Komik. "Wir sind die abstoßendsten, ekelhaftesten Menschen", scherzte sie.

Kennengelernt haben sich Kelly und Mark 1994, als er für die Rolle ihres Love-Interests in der Serie "All My Children" vorsprach – der Beginn einer langen, von Humor geprägten Liebesgeschichte. Erst vor zwei Wochen hatten die Turteltauben mit einem lockeren Schlagabtausch in ihrer Show "Live with Kelly and Mark" für Lacher gesorgt. Als Kelly zugab, wegen ihrer kleinen Brust Probleme mit einer Gewichtsweste zu haben, platzte es aus ihr heraus: "Ich hab' keine Brüste – ja, ich habe es gesagt!" Mark konterte mit einem frechen Spruch über Westen in Kleinkindgröße, was beim Publikum für lautes Gelächter und einige überraschte Reaktionen sorgte.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, April 2024