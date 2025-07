Dax Shepard postet Nacktfoto seiner Ehefrau Kristen Bell

Kristen Bell (44) darf dank ihrer Performance in "Nobody Wants This" auf einen Emmy hoffen. Die Nominierung der Schauspielerin wird gerade im Netz gefeiert. Ihr Mann Dax Shepard (50) nahm dies zum Anlass, einen ganz privaten Einblick in das Leben des Hollywoodstars zu geben. Er postete ein Foto auf Instagram, auf dem die TV-Bekanntheit eine Yoga-Übung ausführt. Das Brisante: Bis auf ein Paar Kniestrümpfe ist Kristen dabei komplett nackt. Der Po der Blondine wird allerdings von einem roten Balken verdeckt. Zu dem Schnappschuss schrieb Dax: "Nicht jeder weiß, was alles hinter den Kulissen passiert, um eine Emmy-würdige Performance wie die von Kristen zu schaffen. Das hier gehört vielleicht – oder vielleicht auch nicht – zu ihrem Training."

Kristen schien mit der Veröffentlichung des Fotos kein Problem zu haben. Sie repostete das Bild sogar in ihrer Story. Die Hauptdarstellerin der Netflix-Serie erfuhr während eines Videocalls mit der Schöpferin Erin Foster von ihrem Glück. Auf Social Media teilte sie ein Foto ihres Meetings, auf dem beide völlig überrascht dreinblicken. Insgesamt bekam "Nobody Wants This" drei Emmy-Nominierungen. Neben der Nominierung von Kristen als "Beste Hauptdarstellerin" wurde die Show als "Beste Comedy-Serie und Adam Brody (45) als "Bester Hauptdarsteller" nominiert.

In "Nobody Wants This" geht es um die Romanze einer aufbrausenden Podcasterin, gespielt von Kristen, mit dem zurückhaltenden Rabbi, gespielt von Adam. Neben der spannenden Dynamik dieser zwei Charaktere sorgte vor allem eine Kussszene für Aufmerksamkeit. In einem Interview mit IndieWire verriet die 44-Jährige, dass das Drehbuch den "weltbesten Kuss" verlangte. "Ich habe mich gefragt, wie wir das hinkriegen sollen. Mein Bauchgefühl sagte mir, es geht um alles vor dem Kuss, nicht um den Kuss selbst", erklärte die US-Amerikanerin.

Cindy Ord / Getty Images, Instagram / daxshepard Collage: Dax Shepard und Kristen Bell

Instagram / daxshepard Kristen Bell, Juli 2025

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"