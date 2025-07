Ehrliches Geständnis: Brandi Cyrus will keine eigenen Kinder

Brandi Cyrus (38) wuchs in einer großen Familie mit vielen Geschwistern auf. Das scheint der DJane zu genügen – denn wie sie jetzt im Podcast "Boyfriend Material" gegenüber Harry Jowsey (28) verrät, möchte sie auf eigenen Nachwuchs verzichten. "Ich will keine eigenen Kinder", offenbart sie ehrlich und fügt auf Nachfrage des "Too Hot To Handle"-Stars hinzu: "Ich mag Kinder einfach nicht besonders." In der Regel habe sie jedoch nichts dagegen, jemanden mit Kindern zu daten – das habe sie in der Vergangenheit bereits getan.

Harry zeigt sich sichtlich überrascht von Brandis Einstellung zur Elternschaft. In seinem eigenen Leben sehe dies nämlich anders aus: Der ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmer sei bereit dafür, die große Liebe zu finden und eines Tages Vater zu werden. "Als ich aus Neuseeland zurückkam, dachte ich mir: 'Vielleicht sollte ich langsam mal anfangen, mich wie ein Ehemann zu verhalten'", erzählt er und fügt hinzu: "Also habe ich meinen Lamborghini verkauft und mir ein vernünftiges Auto gekauft – so ein richtiges Familienauto. Mit Bildschirmen hinten drin."

Brandi wurde insbesondere durch ihre berühmte Familie bekannt. Sie ist die älteste Tochter von Tish Cyrus (58) und somit die große Schwester der Sängerinnen Noah (25) und Miley Cyrus (32). In ihrer Freizeit widmet sie sich vor allem Musikprojekten und ihrer Leidenschaft fürs Reisen, wie sie in sozialen Netzwerken regelmäßig zeigt. Über ihr Liebesleben ist recht wenig bekannt – sie datet jedoch seit etwa Mitte 2024 den Australier Matt Southcombe. Auch die Schwestern der 38-Jährigen sind glücklich vergeben: Der Hannah Montana-Star ist seit 2021 mit dem Musiker Maxx Morando (26) liiert, während die Jüngste im Bunde mit Modedesigner Pinkus verlobt ist.

Getty Images Brandi Cyrus, DJane

Getty Images Harry Jowsey, Realitystar

Instagram / mattsouth Brandi Cyrus und ihr Partner Matt Southcombe, Oktober 2024