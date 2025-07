"Ausgeschöpft": Farina Opoku will keine weiteren Kinder

Farina Opoku, besser bekannt als Novalanalove (34), sprach kürzlich offen über ihre Familienplanung. In einer Fragerunde mit ihren Followern via Instagram erklärte die Influencerin, dass sie momentan kein weiteres Kind plant. "Im Moment nicht", antwortete sie entschieden auf die Frage eines Fans. Sie fühle sich mit ihrer Tochter Nola, die sie zu einer glücklichen und stolzen Mutter mache, rundum gesegnet. "In so vielen Dingen ist sie einfach unglaublich unkompliziert", schwärmte sie über ihre kleine Tochter und fügte hinzu, dass ein weiteres Kind aktuell ihre wertvolle Freizeit mit Nola einschränken würde.

Farina lebt derzeit im Einklang mit sich selbst und ihrer Rolle als Mutter. Neben dem Familienleben genießt sie die unbeschwerten Momente, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter verbringen kann. Auch wenn sie aktuell keine weiteren Kinder plant, schließt sie die Möglichkeit für die Zukunft nicht kategorisch aus und erinnert daran: "Sag niemals nie." Ihre ehrliche Antwort, die sie mit ihren Fans teilte, unterstreicht erneut, wie wichtig ihr Authentizität und Offenheit sind.

Die Influencerin, die für ihren unverblümten Umgang mit ihrem Alltag bekannt ist, zeigt regelmäßig Einblicke in ihr Leben und lässt ihre Follower an ihrem echten Alltag teilhaben. Farina betont häufig, dass sie keine Rolle spiele und reale Einblicke gebe, auch wenn das nicht immer nur die schönen Seiten eines glamourösen Social-Media-Daseins bedeutet. Gerade das macht sie zu einer der prägenden Stimmen ihrer Branche und bietet ihren Fans, die oft Mütter oder junge Frauen sind, einen ehrlichen Einblick in die Balance zwischen Arbeit, Familie und persönlichem Glück.

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, im Dezember 2024

Instagram / DHp1uzJsi5C Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, März 2025

Instagram / farinaopoku Farina Opoku im April 2025