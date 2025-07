"Erotik erhalten": Deshalb blieb Bushido dem Kreißsaal fern

Rapper Bushido (46) war bei keiner der natürlichen Geburten seiner Kinder im Kreißsaal – und das war ganz bewusst so entschieden: von seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43). Im Podcast "Zwischen Dubai und Köln" verrät die achtfache Mutter nun, warum sie ihren Mann gezielt außen vor ließ: "Ich bin sehr für Privatsphäre in einer Ehe, damit die Erotik gehalten wird." Sie sei zwar ein Fan von natürlichen Geburten, habe aber klare Grenzen: "Ich möchte nicht, dass er mir auf die Zwölf guckt, sorry." Und auch Bushido selbst habe laut Anna-Maria nie großes Interesse daran gezeigt, dem besonderen Moment persönlich beizuwohnen.

Eine Ausnahme gab es jedoch: Bei der Geburt der gemeinsamen Drillinge im November 2021 war Bushido unmittelbar an ihrer Seite. Dies lag jedoch daran, dass der Arzt ihn dringlichst darum gebeten hatte, während des Kaiserschnitts von Leonora, Naima und Amaya in der Berliner Charité dabei zu sein. "Du machst hier einen auf harten Kerl und lässt sie alleine? Sie kriegt drei Kinder!", zitiert Anna-Maria den Mediziner. Sie betonte aber, dass Bushido nach den anderen Geburten ebenfalls stets schnell bei ihr war und sie unterstützte.

Anna-Maria, die in der Vergangenheit stets offen über ihre Großfamilie und Ehe sprach, legt großen Wert auf die Intimität in ihrer Beziehung zu Bushido. Nach den Geburten ihrer acht Kinder habe sie darauf geachtet, dass er keine Einblicke in die Nachwirkungen erhält – habe extra ein anderes Badezimmer genutzt, um Wochenbettartikel charmant verschwinden zu lassen. Stattdessen wollte sie, wenn der Zeitpunkt gekommen war, mit schöner Unterwäsche und Romantik gezielt die nächste Phase nach der Geburt einleiten.

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Instagram / anna_maria_ferchichi/ Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024