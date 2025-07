So viel Geld verdienen die deutschen Nationalspielerinnen

Die Fußball-EM der Frauen begeistert gerade Sportfans auf der ganzen Welt. Trotz ihrer großen Beliebtheit sind die Gehälter der deutschen Nationalspielerinnen allerdings alles andere als vergleichbar mit denen der Männer, wie Bild berichtet. Die Spitzenverdienerin ist die Stürmerin Jule Brand – bei ihrem neuen Verein Olympique Lyon erhält sie stolze 600.000 Euro jährlich. Hinter ihr reihen sich Sydney Lohmann und Klara Bühl ein, die beide mit 300.000 Euro pro Jahr zu Buche schlagen.

Zu den Großverdienerinnen im Team gehören auch einige Talente, die in den USA Fußball spielen. Torhüterin Ann-Katrin Berger (34) und Abwehrspielerin Kathy Hendrich verdienen in der National Women's Soccer League rund 250.000 Euro pro Jahr. Genauso gut läuft es bei der verletzten Kapitänin Giulia Gwinn (26) sowie bei Sophia Kleinherne. Viel Spielraum nach oben gibt es noch für Giovanna Hoffmann und Carlotta Wamser. Die beiden Nationalspielerinnen erhalten mit je 70.000 Euro das niedrigste Jahresgehalt. Wamser fiel beim letzten Spiel der Nationalelf negativ auf: Sie wurde nach einem Handspiel mit einer Roten Karte vom Platz verwiesen.

Alle 23 deutschen Spielerinnen, die bei dem Turnier in der Schweiz dabei sind, dürfen neben ihrem Klubgehalt auf hohe Gewinnsummen durch die EM hoffen. Wie die Sportschau Anfang Juli berichtete, gibt es in diesem Jahr doppelt so viel Preisgeld wie noch 2022. Insgesamt stehen 41 Millionen Euro zur Verfügung, die unter den Teams aufgeteilt werden. Die Spielerinnen sollen davon etwa 30 bis 40 Prozent erhalten. Die Siegermannschaft darf sich sogar auf einen Jackpot von 1,75 Millionen Euro freuen.

Getty Images Kader der Frauen-Nationalmannschaft, EM 2025

Getty Images Rebecca Knaak, Jule Brand, Klara Bühl und Sarai Linder, Fußball-EM 2025

Getty Images Ann-Katrin Berger, Torhüterin